Один из пунктов пропуска на западной границе приостановил работу

Пограничник на границе Украины. Фото: соцсети

Во вторник, 15 августа, пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. Граждан просят воспользоваться другими пунктами пропуска.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Подробности закрытия пункта пропуска

Сообщается, что в пограничном пункте "Вишне Немецкое" на словацкой стороне (рядом с украинским пунктом "Ужгород") приостановлено обслуживание людей и транспортных средств из-за проблем с электропитанием.

При этом для перехода границы людям рекомендуют использовать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что житель города Рожище в Волынской области более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой. Мужчина скачал "документ" из интернета и внес в него собственные персональные данные. Почти полгода фигурант использовал фейковую справку для выезда из страны.

Кроме того, в лесу на Буковине нашли нарушителя границы, нуждавшегося в медицинской помощи. Мужчина сам вызвал спасателей, когда понял, что ему не выбраться самостоятельно.