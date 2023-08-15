Один из пунктов пропуска на западной границе приостановил работу
Во вторник, 15 августа, пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. Граждан просят воспользоваться другими пунктами пропуска.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Подробности закрытия пункта пропуска
Сообщается, что в пограничном пункте "Вишне Немецкое" на словацкой стороне (рядом с украинским пунктом "Ужгород") приостановлено обслуживание людей и транспортных средств из-за проблем с электропитанием.
При этом для перехода границы людям рекомендуют использовать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".
Напомним, что житель города Рожище в Волынской области более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой. Мужчина скачал "документ" из интернета и внес в него собственные персональные данные. Почти полгода фигурант использовал фейковую справку для выезда из страны.
Кроме того, в лесу на Буковине нашли нарушителя границы, нуждавшегося в медицинской помощи. Мужчина сам вызвал спасателей, когда понял, что ему не выбраться самостоятельно.