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Один из пунктов пропуска на западной границе приостановил работу

15 августа 2023 11:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Один из пунктов пропуска на западной границе приостановил работу
Пограничник на границе Украины. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 15 августа, пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. Граждан просят воспользоваться другими пунктами пропуска.

 Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Подробности закрытия пункта пропуска 

Сообщается, что в пограничном пункте "Вишне Немецкое" на словацкой стороне (рядом с украинским пунктом "Ужгород") приостановлено обслуживание людей и транспортных средств из-за проблем с электропитанием.

При этом для перехода границы людям рекомендуют использовать пункты пропуска "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп (Страж)".

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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что житель города Рожище в Волынской области более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой. Мужчина скачал "документ" из интернета и внес в него собственные персональные данные. Почти полгода фигурант использовал фейковую справку для выезда из страны.

Кроме того, в лесу на Буковине нашли нарушителя границы, нуждавшегося в медицинской помощи. Мужчина сам вызвал спасателей, когда понял, что ему не выбраться самостоятельно.

 

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