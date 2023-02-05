Обстріл Чорнобаївки 5 лютого: фото наслідків

Окупанти обстріляли Чорнобаївку: пошкоджено шість житлових будинків, є поранений
У неділю, 5 лютого, близько п'ятої години ранку ворог масованим вогнем накрив Чорнобаївку Херсонської області. Поранення отримала одна людина.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
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Подробиці обстрілу
"Ворожі снаряди пошкодили шість житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації — електролінії, газопровід та водопровід", — йдеться в повідомленні.
Через російський обстріл одна людина дістала поранення.
"Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", — додали в ОВА.
Обстріли Херсонщини
За попередню добу, 4 лютого, російська армія 60 разів атакували Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.
За інформацією Херсонської ОВА, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.
Місто Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше висловив думку, що одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра.