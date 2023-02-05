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Оккупанты обстреляли Чернобаевку: повреждены шесть жилых домов, есть раненый

5 февраля 2023 16:17
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрел Чернобаевки 5 февраля: фото последствий
Последствия обстрелов Чернобаевки 5 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В воскресенье, 5 февраля, около пяти часов утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку Херсонской области. Ранения получил один человек.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

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Подробности обстрела

"Вражеские снаряды повредили шесть жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации — электролинии, газопровод и водопровод", говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов один человек получил ранения.

"Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь", добавили в ОВА.

Обстрел Чернобаевки

Обстрел Чернобаевки

Обстрел Чернобаевки

Обстрелы Херсона

За предыдущие сутки, 4 февраля, российская армия 60 раз атаковала Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизнь одного человека.

По информации Херсонской ОВА, россияне обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.

Город Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее высказал мнение, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.

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