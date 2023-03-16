Окупанти посилили у Мелітополі перевірки після підриву колаборанта

Мелітополь

У Мелітополі було посилено перевірки на блокпостах після вибуху, внаслідок якого загинув Іван Ткач — зрадник, пов'язаний із російськими окупантами. Ткач володів однією з найбільших транспортних компаній у місті та був призначений директором МУП "Міський транспорт" військово-цивільної адміністрації Запорізької області після захоплення півдня області окупантами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Перевірка місцевих жителів

Окупанти використали цей випадок, щоб провести низку обшуків та репресій щодо місцевого населення. Виконавців злочину не знайшли, і місцеві поліцейські не можуть доповідати про це до москви.

У результаті напруженість у регіоні продовжує зростати, і місцеві жителі стають жертвами репресій та свавілля окупаційної влади. Ситуація у Мелітополі є лише одним прикладом того, як російські окупанти використовують подібні інциденти, щоб виправдати свої дії проти мирного населення на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що в Мелітополі з'явилася інформація про продаж крадених автомобілів. Один з таких автомобілів, зелений ВАЗ 21114, був викрадений у 2015 році й зараз виставлений на продаж на одному з інтернет-майданчиків.