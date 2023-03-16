Окупанти посилили у Мелітополі перевірки після підриву колаборанта
У Мелітополі було посилено перевірки на блокпостах після вибуху, внаслідок якого загинув Іван Ткач — зрадник, пов'язаний із російськими окупантами. Ткач володів однією з найбільших транспортних компаній у місті та був призначений директором МУП "Міський транспорт" військово-цивільної адміністрації Запорізької області після захоплення півдня області окупантами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Перевірка місцевих жителів
Окупанти використали цей випадок, щоб провести низку обшуків та репресій щодо місцевого населення. Виконавців злочину не знайшли, і місцеві поліцейські не можуть доповідати про це до москви.
У результаті напруженість у регіоні продовжує зростати, і місцеві жителі стають жертвами репресій та свавілля окупаційної влади. Ситуація у Мелітополі є лише одним прикладом того, як російські окупанти використовують подібні інциденти, щоб виправдати свої дії проти мирного населення на окупованих територіях України.
Нагадаємо, що в Мелітополі з'явилася інформація про продаж крадених автомобілів. Один з таких автомобілів, зелений ВАЗ 21114, був викрадений у 2015 році й зараз виставлений на продаж на одному з інтернет-майданчиків.