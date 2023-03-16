Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

Мелитополь

В Мелитополе были усилены проверки на блокпостах после взрыва, в результате которого погиб Иван Ткач — предатель, связанный с российскими оккупантами. Ткач владел одной из крупнейших транспортных компаний в городе и был назначен директором МУП "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Запорожской области после захвата юга области оккупантами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Проверка местных жителей

Оккупанты использовали этот случай, чтобы провести ряд обысков и репрессий в отношении местного населения. Исполнители преступления не были найдены, и местные полицейские не могут докладывать об этом в москву.

В результате, напряженность в регионе продолжает возрастать, и местные жители становятся жертвами репрессий и произвола оккупационных властей. Ситуация в Мелитополе является лишь одним примером того, как российские оккупанты используют подобные инциденты, чтобы оправдать свои действия против мирного населения на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что в Мелитополе появилась информация о продаже краденых автомобилей. Один из таких автомобилей, зеленый ВАЗ 21114, был угнан в 2015 году и в данный момент выставлен на продажу на одной из интернет-площадок.