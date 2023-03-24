Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Олена Зеленська запустила нову кампанію, присвячену ментальному здоров'ю: деталі arrow

Олена Зеленська запустила нову кампанію, присвячену ментальному здоров'ю: деталі

24 березня 2023 11:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Перша леді України Олена Зеленська
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Перша леді України Олена Зеленська презентувала комунікаційну кампанію у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Мета кампанії — сприяти формуванню культури турботи про ментальне здоров'я у суспільстві, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям піклуватися про свій внутрішній стан.

Про це Зеленська написала в Instagram.

Читайте також:

Нова кампанія Олени Зеленської

Ці інструменти включають доказові техніки самодопомоги та мобільні додатки, контакти гарячих ліній психологічної допомоги, відео навчання, як подолати стрес, а також поради психологів онлайн, вебінари світових фахівців та лайфхаки зірок.

В рамках кампанії було створено сайт та сторінку в Instagram, де запропоновано контакти, посилання, поради, техніки та методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров'я. Зеленська наголосила, що на тлі щоденних тривожних новин, психологічний добробут та розуміння того, що відбувається у нашому внутрішньому світі, важливі як ніколи.

За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Водночас українці не мають звички звертатися до фахівців: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього.

Перша леді України закликала громадян говорити про їхні проблеми та шукати допомоги, оскільки ментальне здоров'я потребує такої ж підтримки, що й фізичне. Вона зазначила, що біль не повинен соромитися чи ховатися, а бути не окей — це теж нормально.

Нагадаємо, що на порталі "Знаїмо" з'явилося меню для школярів на дистанційному навчанні. За словами Олени Зеленської, харчування дітей у шкільному віці — це синергія з обох боків.

Також ми повідомляли, що дружина Президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні насамперед. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:58 На Київщині вводять нову комендантську годину: названо дату

Новина з фото

12:56 Єдина внучата племінниця Єлизавети II знялася для обкладинки глянцю: рідкісні фото

12:56 На окупованому Запоріжжі росіяни зомбують дітей мілітарною пропагандою, — Федоров

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з фото

12:35СБУ затримала агента росії, який працював на заводі "Мотор Січ"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:35 У НБУ розповіли, коли планують скасувати валютні обмеження

12:30 ​​​​​​​На Волині жінка намагалася продати чужу дитину

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з фото

12:11 Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу у Костянтинівці збільшилась

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з відео

12:10 "Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом

Новина з відео

11:58 Солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:56 Співачка з окупованого Мелітополя зняла кліп на пісню "Парова машина"

Новина з відео

11:30 Зірка "Кварталу 95" зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні "Дика Дичка"

Новина з відео

11:29 Мінцифри контролюватиме якість інтернету в країні і каратиме за низьку швидкість

Новина з відео

11:08Тікають чи ні: Гуменюк розкрила плани росіян на Нову Каховку

Новина з відео

11:01 Шахраї під виглядом благодійних фондів для дітей вкрали 10 млн гривень

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 12:57

На Київщині вводять нову комендантську годину: названо дату

None 24 Березень 12:55

Єдина внучата племінниця Єлизавети II знялася для обкладинки глянцю: рідкісні фото

None 24 Березень 12:20

Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

None 24 Березень 12:37

СБУ затримала агента росії, який працював на заводі "Мотор Січ"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB