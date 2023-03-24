Олена Зеленська запустила нову кампанію, присвячену ментальному здоров'ю: деталі

Перша леді України Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська презентувала комунікаційну кампанію у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Мета кампанії — сприяти формуванню культури турботи про ментальне здоров'я у суспільстві, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям піклуватися про свій внутрішній стан.

Про це Зеленська написала в Instagram.

Нова кампанія Олени Зеленської

Ці інструменти включають доказові техніки самодопомоги та мобільні додатки, контакти гарячих ліній психологічної допомоги, відео навчання, як подолати стрес, а також поради психологів онлайн, вебінари світових фахівців та лайфхаки зірок.

В рамках кампанії було створено сайт та сторінку в Instagram, де запропоновано контакти, посилання, поради, техніки та методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров'я. Зеленська наголосила, що на тлі щоденних тривожних новин, психологічний добробут та розуміння того, що відбувається у нашому внутрішньому світі, важливі як ніколи.

За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Водночас українці не мають звички звертатися до фахівців: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього.

Перша леді України закликала громадян говорити про їхні проблеми та шукати допомоги, оскільки ментальне здоров'я потребує такої ж підтримки, що й фізичне. Вона зазначила, що біль не повинен соромитися чи ховатися, а бути не окей — це теж нормально.

Нагадаємо, що на порталі "Знаїмо" з'явилося меню для школярів на дистанційному навчанні. За словами Олени Зеленської, харчування дітей у шкільному віці — це синергія з обох боків.

Також ми повідомляли, що дружина Президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні насамперед. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.