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Елена Зеленская запустила новую кампанию, посвященную ментальному здоровью: детали

24 марта 2023 11:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Первая леди Украины Елена Зеленская
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Первая леди Украины Елена Зеленская представила коммуникационную кампанию в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Цель кампании — способствовать формированию культуры заботы о ментальном здоровье в обществе, дать понимание и показать инструменты, которые помогут украинцам заботиться о своем внутреннем состоянии. 

Об этом Зеленская написала в Instagram.

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Эти инструменты включают доказательные техники самопомощи и мобильные приложения, контакты горячих линий психологической помощи, видео обучение, как преодолеть стресс, а также советы психологов онлайн, вебинары мировых специалистов и лайфхаки звезд.

В рамках кампании был создан сайт и страница в Instagram, где предложены контакты, ссылки, советы, техники и методики, которые помогут заботиться о ментальном здоровье. Зеленская подчеркнула, что на фоне ежедневных тревожных новостей, психологическое благополучие и понимание того, что происходит в нашем внутреннем мире, важны как никогда.

По данным социологических исследований, более 90% украинцев имели хотя бы один из симптомов тревожного расстройства, а 57% находятся в зоне риска развития ментальных нарушений. В то же время у украинцев нет привычки обращаться к специалистам: 31% граждан не считают свои проблемы достаточными для этого. 

Первая леди Украины призвала граждан говорить об их проблемах и искать помощи, так как ментальное здоровье требует такой же поддержки, что и физическое. Она отметила, что боль не должна стесняться или скрываться, а быть не окей — это тоже нормально.

Напомним, что на портале "Знаїмо" появилось меню для школьников на дистанционном обучении. По словам Елены Зеленской, питание детей в школьном возрасте — это синергия с обеих сторон.

Также мы сообщали, что супруга Президента Украины Елена Зеленская поделилась планами о том, что сделает после победы в войне в первую очередь. Она призналась, что чувствует себя истощенной и мечтает отдохнуть за городом.

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