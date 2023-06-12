ООН стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС
Організація ООН з ядерного контролю стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає станцію на цьому тижні.
Про це повідомляє Reuters.
Подробиці
"Однак, як повідомляється, висота продовжує падати в інших частинах величезного резервуару, викликаючи можливу різницю приблизно в два метри", — повідомив Гроссі в заяві.
І додав, що на вихідних проводилися вимірювання води. Результати показали, що рівень її в дамбі був стабільний.
В той же час, в ООН кажуть, що їм потрібен "ширший доступ навколо Запорізької атомної станції". Вони хочуть перевірити "значну розбіжність" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС. В організації розповіли про триетапний план допомоги Україні та постраждалим внаслідок катастрофи.
Також внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС існує загроза створення небезпечної ситуації на Запорізькій АЕС. Однак у МАГЕТЕ запевнили, що стежать за перебігом подій.