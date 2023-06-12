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ООН стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС

12 червня 2023 07:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ООН стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС
Вигляд на ЗАЕС з берега Каховського водосховища біля м. Нікополь. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Організація ООН з ядерного контролю стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає станцію на цьому тижні. 

Про це повідомляє Reuters

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"Однак, як повідомляється, висота продовжує падати в інших частинах величезного резервуару, викликаючи можливу різницю приблизно в два метри", — повідомив Гроссі в заяві.

І додав, що на вихідних проводилися вимірювання води. Результати показали, що рівень її в дамбі був стабільний. 

В той же час, в ООН кажуть, що їм потрібен "ширший доступ навколо Запорізької атомної станції". Вони хочуть перевірити "значну розбіжність" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС. В організації розповіли про триетапний план допомоги Україні та постраждалим внаслідок катастрофи. 

Також внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС існує загроза створення небезпечної ситуації на Запорізькій АЕС. Однак у МАГЕТЕ запевнили, що стежать за перебігом подій.

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