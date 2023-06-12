ООН стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС

Вигляд на ЗАЕС з берега Каховського водосховища біля м. Нікополь. Фото: Reuters

Організація ООН з ядерного контролю стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає станцію на цьому тижні.

Про це повідомляє Reuters.

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"Однак, як повідомляється, висота продовжує падати в інших частинах величезного резервуару, викликаючи можливу різницю приблизно в два метри", — повідомив Гроссі в заяві.

І додав, що на вихідних проводилися вимірювання води. Результати показали, що рівень її в дамбі був стабільний.

В той же час, в ООН кажуть, що їм потрібен "ширший доступ навколо Запорізької атомної станції". Вони хочуть перевірити "значну розбіжність" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС. В організації розповіли про триетапний план допомоги Україні та постраждалим внаслідок катастрофи.

Також внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС існує загроза створення небезпечної ситуації на Запорізькій АЕС. Однак у МАГЕТЕ запевнили, що стежать за перебігом подій.