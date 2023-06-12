ООН обеспокоена уровнем воды на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Вид на ЗАЭС с берега Каховского водохранилища возле Никополя. Фото: Reuters

Организация ООН по ядерному контролю обеспокоена уровнем воды на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит станцию на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подробности

"Однако, как сообщается, высота продолжает падать в других частях огромного резервуара, вызывая возможную разницу примерно в два метра", — сообщил Гросси в заявлении.

И добавил, что в выходные проводились измерения воды. Результаты показали, что уровень ее в дамбе был стабилен.

В то же время, в ООН говорят, что им нужен более "широкий доступ вокруг Запорожской атомной станции". Они хотят проверить "значительное расхождение" в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе.

Напомним, ранее мы писали, что ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. В организации рассказали о трехэтапном плане помощи Украине и пострадавшим в результате крушения.

Также в результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС существует угроза создания опасной ситуации на Запорожской АЭС. Однако в МАГЕТЕ заверили, что следят за ходом событий.