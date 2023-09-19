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Опалювальний сезон 2023: хто може отримати дрова безплатно

19 вересня 2023 00:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Опалювальний сезон 2023: хто може отримати дрова безплатно
Порубані дрова на зиму. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком опалювального сезону українці активніше почали закуповувати дрова. Тим паче, що минулорічна зима для населення була дуже важкою, зважаючи на постійні руйнування енергетичної інфрастуруктури з боку РФ. 

Більшість громадян перейшла на опалення дровами, адже в таких умовах воно більш надійне. Тим більше, що, деякі можуть отримати їх безкоштовно. Новини.LIVE дізнавалися, як це зробити.

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Повідомляється, що отримати безкоштовно дрова можуть пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.

На це мають право колишні:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Крім того, українці, які проживають у будинках без централізованого опалення, можуть отримати певні пільги. А саме:

  • члени сімей загиблих — 50%;
  • учасники бойових дій — 75%;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%.

З цього питання варто звернутися до підрозділів соціального захисту за місцем проживання.

Нагадаємо, план Кабміну із заповнення сховищ природним газом виконали достроково. Станом на 19 вересня загальний обсяг газу сягнув 14,7 млрд кубометрів. 

Таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери — АТ "Укргазвидобування",  АТ "Укртрансгаз" та Оператора ГТС України. 

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