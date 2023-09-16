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У Міненергетики розповіли, чи готують в Україні графіки відключень

16 вересня 2023 20:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міненергетики розповіли, чи готують в Україні графіки відключень
Працівники ДТЕК. Фото: dtek-kem.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, що в Україні не планують блекаутів та відключень, однак графіки готові на випадок успішних атак російських окупантів.

Про це Світлана Гринчук сказала в ефірі телемарафону.

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Гринчук наголосила, що великим викликом для української енергосистеми будуть саме повторні атаки Росії.

"За даними нашої розвідки, світової розвідки росіяни все ж таки планують атаки на енергосистему. Але цього разу у нас є більше знань, у нас більш якісна порівняно з минулим роком система ППО, яка довела свою ефективність", — сказала заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо, очільник Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, яким містам найбільше загрожує блекаут взимку. Йдеться про Київ та Одесу, оскільки вони є найбільшими споживачами електроенергії та страждають від недостатньої генераційної потужності.

Також ми писали, що в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

Додамо, у деяких містах України розробляються стратегії відключення електрики через можливий дефіцит енергії. Вже три області підтвердили такі плани.

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