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Отопительный сезон 2023: кто может получить дрова бесплатно

19 сентября 2023 00:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отопительный сезон 2023: кто может получить дрова бесплатно
Изрубленные дрова на зиму. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом отопительного сезона украинцы активнее стали закупать дрова. Тем более что прошлогодняя зима для населения была очень тяжелой, учитывая постоянные разрушения энергетической инфрастуруктуры со стороны РФ.

Большинство граждан перешли на отопление дровами, ведь в таких условиях оно более надежно. Тем более что некоторые могут получить их бесплатно. Новини.LIVE узнавали, как это сделать.

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Сообщается, что бесплатно получить дрова могут пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в сельской местности.

На это имеют право прежние:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Кроме того, украинцы, проживающие в домах без централизованного отопления, могут получить льготы. А именно:

  • члены семей погибших — 50%;
  • участники боевых действий — 75%;
  • лица с инвалидностью в результате войны — 100%.

По этому вопросу следует обратиться в подразделения социальной защиты по месту жительства.

Напомним, план Кабмина по заполнению хранилищ природным газом был выполнен досрочно. По состоянию на 19 сентября общий объем газа составил 14,7 млрд кубометров.

Таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" и слаженной работе всех компаний газовой сферы — АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз" и Оператора ГТС Украины.

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