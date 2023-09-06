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Парламент призначив Умєрова міністром оборони України

6 вересня 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Парламент призначив Умєрова міністром оборони України
Новий міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

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"За" проголосували 338 нардепів.

Железняк розповів, що всі фракції підтримали призначення Умєрова очільником Міноборони.

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Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, вибір Рустема Умєрова новим міністром оборони посилає два чіткі сигнали союзникам і супротивникам України. Перший — Київ серйозно ставиться до очищення від корупції. Другий — прагнення України визволити Крим.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймав до 5 вересня 2023 року.

Додамо, вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

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