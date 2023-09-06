Парламент призначив Умєрова міністром оборони України
Сьогодні, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Новий міністр оборони України
"За" проголосували 338 нардепів.
Железняк розповів, що всі фракції підтримали призначення Умєрова очільником Міноборони.
Нагадаємо, вибір Рустема Умєрова новим міністром оборони посилає два чіткі сигнали союзникам і супротивникам України. Перший — Київ серйозно ставиться до очищення від корупції. Другий — прагнення України визволити Крим.
Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймав до 5 вересня 2023 року.
Додамо, вчора, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.