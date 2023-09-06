Парламент назначил Умерова министром обороны Украины
Сегодня, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк .
Новый министр обороны Украины
"За" проголосовали 338 нардепов.
Железняк рассказал, что все фракции поддержали назначение Умерова главой Минобороны.
Напомним, выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй — стремление Украины освободить Крым.
Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Этот пост он занимал до 5 сентября 2023 года.
Добавим, вчера, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.