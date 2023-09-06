Парламент назначил Умерова министром обороны Украины

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook

Сегодня, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк .

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"За" проголосовали 338 нардепов.

Железняк рассказал, что все фракции поддержали назначение Умерова главой Минобороны.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй — стремление Украины освободить Крым.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Этот пост он занимал до 5 сентября 2023 года.

Добавим, вчера, 5 сентября, Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.