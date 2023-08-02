Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію

Машина для розмінування. Фото: t.me/synegubov

Перша українська машина для підготовки ґрунту до розмінування отримала сертифікат. Її створили харківські виробники.

Про це повідомляє Мінекономіки.

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У Мінекономіки розповіли, що компанія-виробник уже отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити виробництво машин та використовувати для розмінування територій.

"Важливими перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту. При цьому розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі щомісяця виробники можуть виготовляти дві такі машини", — йдеться у повідомленні.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла, що країна зацікавлена в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. За її словами, ключове завдання — масштабувати виробництво вітчизняних виробників.

Свириденко наголошує, що такі машини для розмінування будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав машину, яку створили для розмінування. Її запустили в Балаклійській громаді Ізюмського району. За його словами, машина показує високу ефективність.

"Пишаємося нашими захисниками, рятувальниками, саперами, винахідниками, волонтерами, всіма людьми, які об'єднуються і спільно працюють на перемогу!" — додав Синєгубов.

Машина для розмінування. Фото: t.me/synegubov

Розмінування в Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.

Також ми писали, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. Більшість території нашої країни ворог замінував. Українські та світові експерти зараз підраховують, у скільки може обійтися розмінування нашої території.