Первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию

Машина для разминирования. Фото: t.me/synegubov

Первая украинская машина для подготовки почвы к разминированию получила сертификат. Ее создали харьковские производители.

Об этом сообщает Минэкономики.

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В Минэкономики рассказали, что компания-производитель уже получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющую наладить производство машин и использовать для разминирования территорий.

"Важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут изготавливать две такие машины", — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что страна заинтересована в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. По ее словам, ключевая задача — масштабировать производство отечественных производителей.

Свириденко отмечает, что такие машины для разминирования будут полезны для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал машину, созданную для разминирования. Ее запустили в Балаклейской громаде Изюмского района. По его словам, машина показывает высокую эффективность.

"Гордимся нашими защитниками, спасателями, саперами, изобретателями, волонтерами, всеми людьми, которые объединяются и совместно работают на победу!" — добавил Синегубов.

Машина для разминирования. Фото: t.me/synegubov

Разминирование в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий. Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.

Также мы писали, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Большинство территории нашей страны враг заминировал. Украинские и мировые эксперты сейчас подсчитывают, во сколько может обойтись разминирование нашей территории.