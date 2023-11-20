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Перспектива Байдена, Зеленський і Майдан, тягар війни — ефір Новини.LIVE

20 листопада 2023 17:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Перспективний Байден, Зеленський і Майдан, тягар війни — ефір Перспективний Байден, Зеленський і Майдан, тягар війни — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — політолог Вадим Карасьов. Серед тем обговорення — з чим зіткнувся президент США Джо Байден, яка ймовірність Майдану проти Володимира Зеленського та як боротися з так званим тягарем "війни".

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:00 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Вадимом Карасьовим

Предмет дискусії з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук — рекордний рівень недовіри до Джо Байдена, протилежні висловлювання високопосадовців США щодо допомоги Україні, російські інформаційні атаки спрямовані на створення "Майдану-3", результати виборів в Аргентині та глобальні наслідки цього, зростальну зневіру Заходу в успіх України на полі бою та скептицизм Туреччини щодо відсутності ядерної зброї у Ізраїлю.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії. 

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