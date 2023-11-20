Перспективный Байден, Зеленский и Майдан, груз войны — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — политолог Вадим Карасев. Среди тем обсуждения — с чем столкнулся президент США Джо Байден, какова вероятность Майдана против Владимира Зеленского и как бороться с так называемым бременем "войны".

Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Вадимом Карасевым

Предмет дискуссии с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук — рекордный уровень недоверия к Джо Байдену, противоположные высказывания высокопоставленных должностных лиц США о помощи Украине, российские информационные атаки, направленные на создание "Майдана-3", результаты выборов в Аргентине и глобальные последствия этого, возрастающее неверие в успех Украины на поле боя и скептицизм Турции по поводу отсутствия ядерного оружия у Израиля.

Напомним, что сегодня в Киев с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне против России.