Підготовка до зимових атак, що атакуватимуть ПКС РФ, F-16 наближаються — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На ефір до Новини.LIVE завітав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Під час прямої трансляції експерт поділиться думками про те, як триває підготовка до нових зимових атак, що будуть атакувати ПКС РФ та коли F-16 встануть на охорону українського неба.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:00 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Юрієм Ігнатом

Разом з ведучою Галиною Остаповець він братиме участь в обговоренні підготовки Повітряних сил України до нових обстрілів інфраструктури країни, розбереться, чому не всі країни Заходу дають нам системи ППО, підрахує приблизний ракетний потенціал Росії, а також обговорить, як проходить процес навчання наших пілотів на F-16 і коли нарешті ці літаки будуть в Україні.

Нагадаємо, У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на F-16.