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Обстріл Одеси, інцидент у Канаді та зустріч Зеленського з Кіссінджером: ефір Новини.LIVE

25 вересня 2023 18:00
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Обстріл Одеси, інцидент у Канаді та зустріч Зеленського з Кіссінджером: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На ефір до Новини.LIVE завітав політолог Вадим Карасьов. Під час прямої транслянції експерт поділиться думками щодо нічної атаки Одещини, зустрічі Зеленського із Кіссінджером та нового політичного скандалу у Канаді.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:00 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з  Вадимом Карасьовим

Вночі 25 вересня РФ атакувала Одещину, застосувавши "Калібри", "Онікси" та "Шахеди". В день Володимир Зеленський зустрівся із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом Генрі Кіссінджером.  А у Канаді тим часом спалахнув політичний скандал: що трапилося і до чого тут Зеленський? Ці теми й обговорюватимуть із політологом Вадимом Карасьовим.

Нагадаємо, Канада перепросила за вшанування ветерана дивізії СС "Галичина".

Водночас Одеса оговтується після потужних нічних обстрілів.

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