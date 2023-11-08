Подготовка к зимним атакам, что атакуют ВКС РФ, F-16 приближаются — эфир Новини.LIVE
На эфир в Новини.LIVE пожаловал Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, как идет подготовка к новым зимним атакам, что будут атаковать ВКС РФ и когда F-16 встанут на охрану украинского неба.
Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:00 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Юрием Игнатом
Вместе с ведущей Галиной Остаповец он будет участвовать в обсуждении подготовки воздушных сил Украины к новым обстрелам инфраструктуры страны, разберется почему не все страны Запада дают нам системы ПВО, подсчитает примерный ракетный потенциал России, а также обсудит, как проходит процесс обучения наших пилотов на F-16. и когда, наконец, эти самолеты будут в Украине.
Напомним, что в Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на F-16.
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