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Подготовка к зимним атакам, что атакуют ВКС РФ, F-16 приближаются — эфир Новини.LIVE

8 ноября 2023 18:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Подготовка к зимним атакам, что атакуют ВКС РФ, F-16 приближаются — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На эфир в Новини.LIVE пожаловал Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, как идет подготовка к новым зимним атакам, что будут атаковать ВКС РФ и когда F-16 встанут на охрану украинского неба.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Юрием Игнатом

Вместе с ведущей Галиной Остаповец он будет участвовать в обсуждении подготовки воздушных сил Украины к новым обстрелам инфраструктуры страны, разберется почему не все страны Запада дают нам системы ПВО, подсчитает примерный ракетный потенциал России, а также обсудит, как проходит процесс обучения наших пилотов на F-16. и когда, наконец, эти самолеты будут в Украине.

Напомним, что в Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на F-16.

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