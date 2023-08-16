Підозрювані у вбивстві військового в Києві виходять під заставу: ефір Новини.LIVE

Підозрювані у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Ввечері 16 серпня, гостем ефіру Новини.LIVE стане лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Євген Оропай. Він обговорить справу про вбивство військового у Києві 2022 року.

Ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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У жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину. Сьогодні ж стало відомо про те, що двох підозрюваних у справі випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, в попередньому ефірі Новини.LIVE експерти обговорили гучні відставки у Міністерстві оборони, зокрема, міністра Олексія Резнікова.