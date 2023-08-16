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Підозрювані у вбивстві військового в Києві виходять під заставу: ефір Новини.LIVE

16 серпня 2023 18:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Підозрювані у вбивстві військового в Києві виходять під заставу: ефір Новини.LIVE
Підозрювані у залі суду. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ввечері 16 серпня, гостем ефіру Новини.LIVE стане лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Євген Оропай. Він обговорить справу про вбивство військового у Києві 2022 року.

Ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Про що буде ефір 

У жовтні 2022 року троє чоловіків на столичних Теремках убили військовослужбовця Олексія Щербину. Сьогодні ж стало відомо про те, що двох підозрюваних у справі випустили під заставу в розмірі 800 тисяч гривень. 

Нагадаємо, в попередньому ефірі Новини.LIVE експерти обговорили гучні відставки у Міністерстві оборони, зокрема, міністра Олексія Резнікова.

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