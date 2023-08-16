Подозреваемые в убийстве военного в Киеве выходят под залог: эфир Новини.LIVE

Подозреваемые в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Вечером 16 августа гостем эфира Новини.LIVE станет лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Евгений Оропай. Он обсудит дело об убийстве военного в Киеве в 2022 году.

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О чем будет эфир

В октябре 2022 года трое мужчин на столичных Теремках убили военнослужащего Алексея Щербину. Сегодня же стало известно о том, что двое подозреваемых по делу выпущены под залог в размере 800 тысяч гривен.

Напомним, в предыдущем эфире Новини.LIVE эксперты обсудили громкие отставки в Министерстве обороны, в частности, министра Алексея Резникова.