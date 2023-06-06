Підрив Каховської ГЕС: як рятують постраждалих тварин — відео

Порятунок тварин, які постраждали внаслідок затоплення. Фото: Soi Dog Foundation

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами став масштабною катастрофою для України. Навколишні міста і села страждають від затоплення, людей евакуюють. Проте рятувальні служби та поліцейські не забувають й про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце.

У Херсоні поліцейський врятував собаку

В МВС опублікували відео порятунку собаки, яка в районі підтоплення потрапила у пастку й не могла вибратися з неї самостійно.

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Поліцейські, які проїжджали повз, помітили бідолашну, й кинулися на допомогу. Можна припустити, що чотирилапий заплутався в чомусь під водою, або ж причиною став повідок, через що собака й не могла рухатися.

Проте завдяки небайдужим українським правоохоронцям чотирилапа вижила.

Це непоодинокий випадок й місцеві правоохоронці, а також рятувальники намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує, тварини не є виключенням.

Що відбувається на Херсонщині

Інше відео порятунку показує оленя, який сидить на суші та труситься від жаху. Тварина налякано дивиться в бік води, яка прибуває, та не може заспокоїтися після пережитого. На ці кадри неможливо дивитися без сліз...

У Херсоні на вулицях помічені бобри, які намагаються врятуватися.

А біля Палацу культури в Новій Каховці (лівий берег) плавають лебеді.

Найжахливіше, що сталося, через російських воєнних злочинців затопило парк розваг "Казкова діброва", до складу якого входив зоопарк. За даними місцевих Telegram-каналів, тварини загинули. Наразі їх доля невідома.

Зоопарк у Новій Каховці було засновано підприємцем Михайлом Навроцьким у 1992 році. З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України зоопарк перебував під окупацією.

Як жителям, які евакуюються слід подбати про тварин

В МВС звернулися до жителів Херсонської області з проханням дати тваринам шанс на порятунок.

Поліцейські радять відпустити тварин з ланцюгів, випустити з кліток або закритих будівель.

"За можливості, візьміть із собою. Дайте пухнастим шанс на порятунок", — пишуть в МВС.

Українські зоозахисники закликають рятувати тварин

Зоозахисники з організації UAnimals закликали мешканців зони підтоплення не залишати своїх домашніх тварин та евакуюватися разом з ними. А якщо це неможливо — відвʼязати та відпустити, щоб дати тваринам шанс вижити самостійно.



"Ми звертаємось до притулків, реабілітаційних центрів та зооволонтерів в зоні потенційного затоплення: ви не самі! Якщо вам потрібна допомога з евакуацією тварин, пишіть нам в особисті повідомлення! Ми зробимо все можливе, щоб врятувати тварин", — написали вони.

Також українські зоозахисники публічно звернулися до Кабінету міністрів з вимогою створити умови для евакуації не лише людей, а й тварин з зони підтоплення Каховської ГЕС.



Вони закликають не залишати долі тварин лише під опікою волонтерів та громадських організацій, йдеться на Facebook-сторінці Асоціації зоозахисних організацій України.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС

Варто зазначити, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

ст. 441 (екоцид).

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", — наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, зранку 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Навколишні села затоплені, дісталося і Херсону.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Також експерт з екології Максим Сорока в коментарі Новини.LIVE розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС.