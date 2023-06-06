Подрыв Каховской ГЭС: как спасают пострадавших животных — видео

Спасение животных, пострадавших в результате затопления. Фото: Soi Dog Foundation

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами стал масштабной катастрофой для Украины. Окружающие города и деревни страдают от затопления, людей эвакуируют. Однако спасательные службы и полицейские не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.

В Херсоне полицейский спас собаку

В МВД опубликовали видео спасения собаки, которая в районе подтопления попала в ловушку и не могла выбраться из нее самостоятельно.

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Проезжавшие мимо полицейские заметили бедняжку, и бросились на помощь. Можно предположить, что четвероногий запутался в чем-то под водой, или причиной стал поводок, из-за чего собака и не могла двигаться.

Однако благодаря неравнодушным украинским стражам порядка четырехлапая выжила.

Это не редкий случай и местные правоохранители, а также спасатели пытаются оказать помощь каждому, кто в этом нуждается, животные не исключение.

Что происходит на Херсонщине

Другое видео спасения показывает оленя, сидящего на суше и трясущегося от ужаса. Животное испуганно смотрит в сторону прибывающей воды и не может успокоиться после пережитого. На эти кадры невозможно смотреть без слез...

В Херсоне на улицах замечены бобры, пытающиеся спастись.

А у Дворца культуры в Новой Каховке (левый берег) плавают лебеди.

Самое ужасное, что произошло из-за российских военных преступников, затопило парк развлечений "Сказочная дубрава", в состав которого входил зоопарк. По данным местных Telegram-каналов, животные погибли. Пока их судьба неизвестна.

Зоопарк в Новой Каховке был основан предпринимателем Михаилом Навроцким в 1992 году. С начала полномасштабного вторжения русских войск на территорию Украины зоопарк находился под оккупацией.

Как жителям, которые эвакуируются, следует позаботиться о животных

В МВД обратились к жителям Херсонской области с просьбой предоставить животным шанс на спасение.

Полицейские советуют отпустить животных с цепей, выпустить из клеток или закрытых построек.

"По возможности, возьмите с собой. Дайте пушистым шанс на спасение", — пишут в МВД.

Украинские зоозащитники призывают спасать животных

Зоозащитники организации UAnimals призвали жителей зоны подтопления не покидать своих домашних животных и эвакуироваться вместе с ними. А если это невозможно, отвязать и отпустить, чтобы дать животным шанс выжить самостоятельно.



"Мы обращаемся в приюты, реабилитационных центров и зооволонтеров в зоне потенциального затопления: вы не сами! Если вам нужна помощь с эвакуацией животных, пишите нам в личные сообщения! Мы сделаем все возможное, чтобы спасти животных", — написали они.

Также украинские зоозащитники публично обратились в Кабинет министров с требованием создать условия для эвакуации не только людей, но животных из зоны подтопления Каховской ГЭС.



Они призывают не оставлять судьбы животных только на попечении волонтеров и общественных организаций, говорится на Facebook-странице Ассоциации зоозащитных организаций Украины.

СБУ открыла уголовное производство по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС

Следует отметить, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)

ст. 441 (экоцид).

"Взорвав дамбу Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит — и на поле боя, и в международных судах. Наша задача — привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", — подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, утром 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Окрестные села затоплены, досталось и Херсону.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Также эксперт по экологии Максим Сорока в комментарии Новини.LIVE рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС.