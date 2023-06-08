Підрив Каховської ГЕС: рівень води в Миколаєві росте

Набережна в Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич

Рівень води в Миколаєві, через підрив Каховській ГЕС, вже піднявся до +101 см. Критичний показник для міста +105 см.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків. Працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок. Наразі працюють на вул. Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами", — зазначив Олександр Сєнкевич.

Як додав мер Миколаєва, по нижній набережній у центрі міста через підйом води почали утворюватись провали. Вже двоє людей мало в них не втрапили.

На набережній в Миколаєві утворюються провали. Фото: Олександр Сєнкевич

Найбільше вода підіймалась вчора, о 10 ранку. Після 15:00 інтенсивність зменшується. Наразі очікується, що рівень води доходить до свого піка, й скоро почне знижуватись.

Інтенсивність підйому води по годинах станом на 07.06.,2023. Фото: Олександр Сєнкевич

З підняттям рівня води, міст, що веде на півострів Аляуди, підіймається, що може призвести до його пошкодження або навіть руйнування. Тому з метою збереження переправи, фахівці приступили до її притоплення.

Попри ці заходи, пішоходи та легкові автомобілі зможуть продовжувати використовувати понтонний міст. Проте водіям великогабаритного транспорту радять утриматися від проходження через нього для уникнення ризику.

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