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Підрив Каховської ГЕС: рівень води в Миколаєві росте

8 червня 2023 12:00
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Анна Мурадова
Редактор
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в Миколаєві росте
Набережна в Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Рівень води в Миколаєві, через підрив Каховській ГЕС, вже піднявся до +101 см. Критичний показник для міста +105 см.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

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"Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків. Працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок. Наразі працюють на вул. Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами", — зазначив Олександр Сєнкевич.

Як додав мер Миколаєва, по нижній набережній у центрі міста через підйом води почали утворюватись провали. Вже двоє людей мало в них не втрапили. 

На набережній в Миколаєві утворюються провали. Фото: Олександр Сєнкевич
На набережній в Миколаєві утворюються провали. Фото: Олександр Сєнкевич

Найбільше вода підіймалась вчора, о 10 ранку. Після 15:00 інтенсивність зменшується. Наразі очікується, що рівень води доходить до свого піка, й скоро почне знижуватись. 

Інтенсивність підйому води по годинах станом на 07.06.,2023. Фото: Олександр Сєнкевич
Інтенсивність підйому води по годинах станом на 07.06.,2023. Фото: Олександр Сєнкевич

З підняттям рівня води, міст, що веде на півострів Аляуди, підіймається, що може призвести до його пошкодження або навіть руйнування. Тому з метою збереження переправи, фахівці приступили до її притоплення.

Попри ці заходи, пішоходи та легкові автомобілі зможуть продовжувати використовувати понтонний міст. Проте водіям великогабаритного транспорту радять утриматися від проходження через нього для уникнення ризику.

Знищення греблі Каховської гідроелектростанції це, — безумовно, спланована заздалегідь акція російських окупантів. Минула лише доба з моменту підриву дамби, і ми тільки оговтуємося від цієї події. Розуміння і відчуття справжнього лиха, яке принесли росіяни на нашу землю, його катастрофічних масштабів і незворотних подекуди наслідків ми отримаємо з часом. А наразі перед нами стоїть головне завдання: погнати  рашистських окупантів з України. Наскільки за умов, які склалися, можлива взагалі тепер деокупації Півдня Херсонщини, розбиралося Новини.LIVE.

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