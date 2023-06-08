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Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды в Николаеве растет

8 июня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подрыв Каховской ГЭС: уровень воды в Николаеве растет
Набережная в Ивано-Франковске. Фото: Александр Сенкевич
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уровень воды в Николаеве, из-за подрыва Каховской ГЭС, уже поднялся до +101 см. Критический показатель для города +105 см.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"В настоящее время администрации районов обследуют территорию города. В отдельных самых низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов. Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек. Сейчас работают на ул. Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами", — отметил Александр Сенкевич.

Как добавил мэр Николаева, по нижней набережной в центре города из-за подъема воды начали образовываться провалы. Уже два человека мало в них не попали.

На набережной в Николаеве образуются провалы. Фото: Александр Сенкевич
На набережной в Николаеве образуются провалы. Фото: Александр Сенкевич

Больше всего вода поднималась вчера, в 10 утра. После 15 часов интенсивность уменьшается. Ожидается, что уровень воды доходит до своего пика, и скоро начнет снижаться.

Интенсивность подъема воды по часам по состоянию на 07.06.,2023. Фото: Александр Сенкевич
Интенсивность подъема воды по часам по состоянию на 07.06.,2023. Фото: Александр Сенкевич

С поднятием уровня воды мост, ведущий на полуостров Аляуды, поднимается, что может привести к его повреждению или даже разрушению. Поэтому с целью сохранения переправы специалисты приступили к ее притоплению.

Несмотря на эти мероприятия пешеходы и легковые автомобили смогут продолжать использовать понтонный мост. Однако водителям крупногабаритного транспорта советуют воздержаться от прохождения через него во избежание риска.

Уничтожение плотины Каховской гидроэлектростанции это, безусловно, заранее спланированная акция российских оккупантов. Прошли только сутки с момента подрыва дамбы, и мы только приходим в себя от этого события. Понимание и ощущение истинного бедствия, которое принесли россияне на нашу землю, его катастрофических масштабов и необратимых последствий мы получим со временем. Пока же перед нами стоит главная задача: погнать рашистских оккупантов из Украины. Насколько при сложившихся условиях возможна вообще теперь деоккупация Юга Херсонщины, разбиралось Новини.LIVE.

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