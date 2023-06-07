Підрив Каховської ГЕС: вода дійшла до Миколаївської області

Ситуація у Снігурівській ОТГ. Фото: скріншот

Вода зі знищеного російськими окупантами Каховського водосховища підтопила частину Снігурівської об’єднаної територіальної громади Миколаївської області. Зруйновано один міст у громаді, інший — затоплений повністю.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці керівник Снігурівської міської військової адміністрації (МВА) Іван Кухта.

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За словами Івана Кухти, вода з Дніпра, дійшовши до території Снігурівської ОТГ, зруйнувала міст у селі Єлизаветівка.

У селі Галаганівка міст повністю затоплений.

Евакуація населення

Іван Кухта наголосив, що в Снігурівській об’єднаній територіальній громаді відбувається евакуація населення з підтоплених територій.

За словами голови Снігурівської МВА, підтоплені зараз 43 городи, і вода продовжує прибувати до будинків.

Втім, рух між самою Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка і Тамарине поки що відкритий.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.