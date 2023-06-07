Подрыв Каховской ГЭС: вода дошла до Николаевской области

Ситуация в Снегиревской ОТГ. Фото: скриншот

Вода из уничтоженного российскими оккупантами Каховского водохранилища подтопила часть Снигиревской объединенной территориальной громады Николаевской области. Разрушен один мост в громаде, другой затоплен полностью.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице руководитель Снигиревской городской военной администрации (ГВА) Иван Кухта.

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Удар по мостам

По словам Ивана Кухты, вода из Днепра, дойдя до территории Снегиревской ОТГ, разрушила мост в селе Елизаветовка.

В селе Галагановка мост полностью затоплен.

Эвакуация населения

Иван Кухта отметил, что в Снигиревской объединенной территориальной громаде происходит эвакуация населения из подтопленных территорий.

По словам главы Снигиревской ГВА, подтоплены сейчас 43 огорода, и вода продолжает прибывать в дома.

Впрочем, движение между самой Снигиревкой и селами Васильевка, Евгеньевка, Павловка и Тамарино пока открыто.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.