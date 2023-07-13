Підсумки саміту НАТО і подальші плани України: Зеленський провів нараду

Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду. На ній, зокрема, лідер підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та розповів про подальші плани України.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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Про що була нарада

Передусім, глава держави підбив підсумки саміту НАТО й зазначив, що кожну домовленість з партнерами на зустрічі Україна переводить у "конкретні кроки" для кращого результату.

"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди", — зазначає Зеленський.

Також лідер держави поділився деякими подальшими планами України.

"Готуємо зміст для роботи Ради Україна — НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Готуємо ґрунт для наступного саміту НАТО — у Вашингтоні", — каже Зеленський.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зокрема, лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру та важливість "зернової угоди".