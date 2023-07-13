Итоги саммита НАТО и дальнейшие планы Украины: Зеленский провел совещание
Сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание. На нем, в частности, лидер подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и рассказал о дальнейших планах Украины.
Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.
О чем было совещание
Прежде всего, глава государства подвел итоги саммита НАТО и отметил, что каждую договоренность с партнерами на встрече Украина переводит в "конкретные шаги" для лучшего результата.
"Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен принести и хорошие плоды", — отмечает Зеленский.
Также лидер государства поделился некоторыми планами Украины.
"Готовим содержание для работы Совета Украина — НАТО. Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО — в Вашингтоне", — говорит Зеленский.
Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В частности, лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и важность "зернового соглашения".