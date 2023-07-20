Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Пішов з життя український дисидент Василь Овсієнко arrow

Пішов з життя український дисидент Василь Овсієнко

20 липня 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пішов з життя український дисидент Василь Овсієнко
Український дисидент Василь Овсієнко. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пішов з життя український дисидент і громадський діяч, політв'язень радянських концтаборів Василь Овсієнко.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український історик Вахтанг Кіпіані.

Читайте також:

Смерть Овсієнка

За повідомленням Вахтанга Кіпіані, в останні роки Василь Овсієнко хворів. Йому було 74 роки.

"Не стало Василя Овсієнка — людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брєжнєвсько-горбачовських таборів", — написав Кіпіані.

Зауважимо, Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967–1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

Василь Овсієнко. Фото: Google

Нагадаємо, Росія продовжує незаконно етапувати кримських політв’язнів на свою територію. Громадяни РФ вкотре порушують міжнародне гуманітарне право.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що світова спільнота повинна вимагати від РФ доступу до місць утримання всіх незаконно ув’язнених українців та негайного їх звільнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Як вихід Росії із "зернової угоди" вплине на економіку України

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз