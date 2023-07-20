Пішов з життя український дисидент Василь Овсієнко

Український дисидент Василь Овсієнко. Фото: соцмережі

Пішов з життя український дисидент і громадський діяч, політв'язень радянських концтаборів Василь Овсієнко.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український історик Вахтанг Кіпіані.

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За повідомленням Вахтанга Кіпіані, в останні роки Василь Овсієнко хворів. Йому було 74 роки.

"Не стало Василя Овсієнка — людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брєжнєвсько-горбачовських таборів", — написав Кіпіані.

Зауважимо, Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967–1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

Василь Овсієнко. Фото: Google

Нагадаємо, Росія продовжує незаконно етапувати кримських політв’язнів на свою територію. Громадяни РФ вкотре порушують міжнародне гуманітарне право.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що світова спільнота повинна вимагати від РФ доступу до місць утримання всіх незаконно ув’язнених українців та негайного їх звільнення.