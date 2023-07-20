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Ушел из жизни украинский диссидент Василий Овсиенко

20 июля 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ушел из жизни украинский диссидент Василий Овсиенко
Украинский диссидент Василий Овсиенко. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ушел из жизни украинский диссидент и общественный деятель, политзаключенный советских концлагерей Василий Овсиенко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский историк Вахтанг Кипиани.

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Смерть Овсиенко

По сообщению Вахтанга Кипиани, в последние годы Василий Овсиенко болел. Ему было 74 года.

"Не стало Василия Овсиенко — человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брёжневско-горбачевских лагерей", — написал Кипиани.

Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Впервые по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде был арестован в марте 1973 года.

Василий Овсиенко. Фото: Google

Напомним, Россия продолжает незаконно этапировать крымских политзаключенных в свою территорию. Граждане РФ еще раз нарушают международное гуманитарное право.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что мировое сообщество должно потребовать от РФ доступа к местам содержания всех незаконно заключенных украинцев и немедленного их освобождения.

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