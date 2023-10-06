Плыли на детском надувном круге: в Закарпатье задержали группу беглецов в ЕС

Часть задержанных беглецов. Фото: "Западная граница"

Украинские пограничники задержали на границе странами ЕС 13 нелегальных нарушителей границы. Инцидент произошел в Закарпатье.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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С помощью оперативно-розыскного подразделения пограничники задержали за 300 метров до венгерской границы шестерых жителей Закарпатья. Еще четырех задержали из-за срабатывания фотоловушки.

Источник: "Западная граница"

На румынской границе задержали двух буковинцев. Мужчины планировали переплывать Тису на детских надувных кругах, запаслись денежными средствами и мусорными пакетами для упаковки вещей. Нелегалы планировали скрыться в Польше. Также задержали еще одного "водолаза".

Задержанные буковинцы. Источник: "Западная граница"

Конфискована сумма денег. Источник: "Западная граница"

"У всех трех "пловцов" не было никакого представления, какой сложности препятствия они планировали преодолевать. Поэтому не могли объяснить своих мотивов", — рассказывают пограничники.

Задержан нелегал. Источник: "Западная граница"

Для выяснения всех обстоятельств и составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", задержанных доставили в пограничные подразделения.

Напомним, что ранее пограничники в Одесской области задержали 10 уклонистов, которые хотели бежать в Молдову. На львовском пункте пропуска был задержан мужчина, у которого нашли гаджетов на два миллиона гривен. К 2026 году в Украине появится несколько новых пунктов пропуска на границе со странами ЕС.