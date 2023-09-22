Почалась зустріч Президента Зеленського із громадою у США
Почалась зустріч Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської із громадою у США.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Візит до США
Наша кореспондентка повідомляє, що на зустрічі присутні американські сенатори, українські волонтери, представники конгресу та урядів.
На зустрічі виступили перша леді Олена Зеленська та сам Президент України Володимир Зеленський.
Вони подякували усім за підтримку українського народу.
"Маємо повернути всіх людей та всі землі і кожне життя має бути врятоване", — заявив Володимир Зеленський.
Також глава держави заявив, що ми не здамося.
Нагадаємо, США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.