Началась встреча Президента Зеленского с обществом в США

Супруги Зеленские в США. Фото: Новини.LIVE

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с обществом в США.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Наша корреспондентка сообщает, что на встрече присутствуют американские сенаторы, украинские волонтеры, представители конгресса и правительства.

На встрече выступили первая леди Елена Зеленская и сам Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы здесь вместе с Еленой, чтобы выразить благодарность американцам, которые делали и делают чрезвычайные вещи по зову своего сердца. Американские сердца бьются так же, как и украинские. Я хочу, чтобы вы все знали, что Америка спасла миллионы украинских жизней", — заявил Владимир Зеленский.

Они поблагодарили всех за поддержку украинского народа.







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"Должны вернуть всех людей и все земли, и каждая жизнь должна быть спасена", — заявил также Владимир Зеленский.

Также глава государства заявил, что мы не сдадимся.





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Напомним, США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.