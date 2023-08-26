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Подоляк прокоментував скандал із куртками для ЗСУ

26 серпня 2023 21:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк прокоментував скандал із куртками для ЗСУ
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: GENYA SAVILOV
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Адміністрації президента України прокоментували інцидент, пов'язаний із придбанням курток для армії через Міністерство оборони. Тут сказали, що під час обговорення таких тем необхідна готовність та повна відповідальність.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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"Парламентський комітет має всі повноваження ставити необхідні питання, оскільки контроль — це його прерогатива. Однак при обговоренні таких тем необхідна готовність та повна відповідальність. Спотворення інформації або висунення необґрунтованих вимог публічно неприпустимо. Це завдає шкоди репутації країни", — наголосив Подоляк.

Радник наголосив, що дії та реакції українських політиків мають відображати зміну у бік кращого в країні.

"Зараз наше завдання — показати, що держава зробила крок уперед. Якщо існують сумніви щодо дій, то вони мають бути розсіяні шляхом чесного і відкритого діалогу. Суспільство заслуговує на віру у свої інститути. Ми, своєю чергою, маємо бути відкритими для критики та визнання помилок ", додав він.

У зв'язку з цим інцидентом Подоляк наголосив на важливості проведення ретельного розслідування.

"Після завершення всіх необхідних процедур ми зможемо докладно розповісти про те, що сталося, визначити винних і обґрунтувати причини", — підсумував радник.

Нагадаємо, що журналісти з'ясували, що одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки за ціною зимових, є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

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