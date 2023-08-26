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Представительница антикоррупционного комитета ВР заявила, что требований к весу курток для ВСУ нет

26 августа 2023 19:04
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Валерия Пержун
редактор
Представительница антикоррупционного комитета ВР заявила, что требований к весу курток для ВСУ нет
Форменная куртка ВСУ. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Скандал с закупкой Минобороны зимних курток для ВСУ в разгаре. Как оказалось суждение журналистов о том, что зимние куртки действительно летние, исходя из их веса, может быть некорректным. Ведь в технических условиях от Минобороны нет требований по весу одежды.

Об этом рассказала журналистка и представительница антикоррупционного комитета ВР Татьяна Николаенко.

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Представительница антикоррупционного комитета ВР опубликовала технические требования к одежде ВСУ.

"Последние три месяца я прожила в Минобороны и начиталась тех ТУ так, что могу утверждать, что некоторые из них прописаны под конкретного производителя и с этим нужно что-то делать", — сообщила она.

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Требования к одежде ВСУ. Фото: скриншот Татьяны Николаенко

Относительно технических требований к зимним курткам Татьяна Николаенко отметила, что требований к весу курток нет.

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Куртки для ВСУ. Фото: facebook/Татьяна Николаенко

"Там есть что угодно — размер кулиски, особенности материала, длина молнии, высота шова, — но там нет веса.
Поэтому просто советую снять претензии о летней форме и весе зимней куртки, потому что это путь в никуда", — объяснила она.

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Скриншот технических условий для курток ВСУ

К тому же Татьяна по своему жизненному опыту говорит, что определять назначение курток по весу некорректно.

"У моей коллеги по антикорраду есть куртка зимняя от другого производителя, и она весит 1,1 кг", — добавила Николаенко.

По словам представительницы антикоррупционного комитета, министерство согласилось решать эту проблему.

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Скриншот сообщения Татьяны Николаенко

Напомним, Резников заключил пари с нардепом и журналистом на фоне скандала с закупкой курток.

Впоследствии журналисты ответили на предложение Резникова.

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