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Політолог Вадим Карасьов у прямому ефірі розповість про контрнаступ ЗСУ та майбутні вибори

24 квітня 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Політолог Вадим Карасьов у прямому ефірі розповість про контрнаступ ЗСУ та майбутні вибори
Політолог Вадим Карасьов. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політолог Вадим Карасьов завітав у студію Вечір.LIVE. У прямому ефірі він відреагує на скандальну заяву китайського посла щодо української незалежності, а також обговорить важливі теми.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE.

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Карасьов також висловить свої думки щодо контрнаступу українських військових та розповість про майбутні вибори в Україні.

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ та екскомандувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що майбутній контрнаступ ЗСУ буде дуже потужним. За його прогнозами, він відбудеться наприкінці травня поблизу Мелітополя.

Також ми писали, в ISW повідомили, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру. 

Додамо, раніше в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

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