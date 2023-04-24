Политолог Вадим Карасев в прямом эфире расскажет о контрнаступлении ВСУ и предстоящих выборах

Политолог Вадим Карасев. Фото: google.com

Политолог Вадим Карасев посетил студию Вечер.LIVE. В прямом эфире он отреагирует на скандальное заявление китайского посла по поводу украинской независимости, а также обсудит важные темы.

Просмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE.

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Карасев также выскажет свои мысли о контрнаступлении украинских военных и расскажет о предстоящих выборах в Украине.

Напомним, бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что предстоящее контрнаступление ВСУ будет очень мощным. По его прогнозам, он состоится в конце мая вблизи Мелитополя.

Также мы писали, в ISW сообщили, что Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.

Добавим, ранее в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он охватывает целый комплекс уже начавшихся мер.