Польщі загрожують санкції через блокування українського кордону

Забастовка на польсько-українському кордоні. Фото: Piotr Janiak

Європейський союз стверджує, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України "коридорами солідарності". Це передбачає вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах, які зараз заблоковані польськими перевізниками.

Про це повідомляє RMF24.

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Дехто з членів Єврокомісії вважає, що польська влада не робить усього, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників.

Неофіційно джерела в Єврокомісії кажуть, що в Брюсселі вивчають правові підстави для запуску процедури порушення польською владою регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, який нещодавно було продовжено до червня 2024 року.

Євросоюз не коментує своєї позиції

Офіційно ЄК не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають, сказав речник ЄК.

Раніше ми повідомляли, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував погрози Словаччини заблокувати кордон. За його словами, наразі прикордонники такої інформації не мають.

Нагадуємо, що один день блокади польськими перевізниками для українських транспортних компаній коштує понад 164 тис. євро. На пунктах пропуску наразі стоять 550 вантажівок.