Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Польше угрожают санкции из-за блокирования украинской границы arrow

Польше угрожают санкции из-за блокирования украинской границы

16 ноября 2023 18:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польше угрожают санкции из-за блокирования украинской границы
Страйк на польско-украинской границе. Фото: Piotr Janiak
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский союз утверждает, что польские власти обязаны обеспечить поток товаров из Украины "коридорами солидарности". Это предполагает свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах, заблокированных сейчас польскими перевозчиками.

Об этом сообщает RMF24.

Читайте также:

Польша может попасть под санкции

Некоторые члены Еврокомиссии считают, что польские власти не делают всего, чтобы решить проблему и прекратить протест польских перевозчиков.

Неофициально источники в Еврокомиссии говорят, что в Брюсселе изучают правовые основания для запуска процедуры нарушения польскими властями регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, который недавно был продлен до июня 2024 года.

Евросоюз не комментирует свою позицию

Официально ЕК не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются, сказал представитель ЕК.

Ранее мы сообщали, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал угрозы Словакии заблокировать границу . По его словам, сейчас пограничники такой информации не располагают.

Напомним, что один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тыс. евро. На пунктах пропуска сейчас стоят 550 грузовиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме