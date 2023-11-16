Польше угрожают санкции из-за блокирования украинской границы

Страйк на польско-украинской границе. Фото: Piotr Janiak

Европейский союз утверждает, что польские власти обязаны обеспечить поток товаров из Украины "коридорами солидарности". Это предполагает свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах, заблокированных сейчас польскими перевозчиками.

Об этом сообщает RMF24.

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Некоторые члены Еврокомиссии считают, что польские власти не делают всего, чтобы решить проблему и прекратить протест польских перевозчиков.

Неофициально источники в Еврокомиссии говорят, что в Брюсселе изучают правовые основания для запуска процедуры нарушения польскими властями регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, который недавно был продлен до июня 2024 года.

Евросоюз не комментирует свою позицию

Официально ЕК не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются, сказал представитель ЕК.

Ранее мы сообщали, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал угрозы Словакии заблокировать границу . По его словам, сейчас пограничники такой информации не располагают.

Напомним, что один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тыс. евро. На пунктах пропуска сейчас стоят 550 грузовиков.