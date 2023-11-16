У ДПСУ прокоментували погрози Словаччини заблокувати кордон з Україною

Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував погрози Словаччини заблокувати кордон. За його словами, наразі прикордонники такої інформації не мають.

Про це Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко розповів, що найбільше пунктів пропуску з Україною є на кордоні з Польщею, а на ділянках з іншими країнами — значно менше. За його словами, якщо говорити про Словаччину, то це основний пункт пропуску "Ужгород", де також відбувається перевезення вантажів.

"Станом на ранок сьогодні на напрямку Ужгорода на території Словаччини в напрямку України перебували близько 400 вантажівок, які також очікують на можливість перетну кордон, але рух там відбувається. Про блокування під’їзних шляхів нам поки не відомо", — наголосив Демченко.

Він зазначив, коли перевізники Польщі готувалися до протесту, то про це повідомляли польські прикордонники.

"Ну власне ми не маємо інформації від наших колег зі Словаччини, що така акція готується, або запланована на якійсь конкретний день", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, до блокади українського кордону пригрозили приєднатися словацькі перевізники. Це станеться, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Також ми писали, що ситуація на прикордонні з Польщею загострюється. Українських водіїв відмовляються пускати додому та посилають воювати на фронт.