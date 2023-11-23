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Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску з Україною

23 листопада 2023 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску з Україною
Автомобілі на українсько-польському кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску з Україною. Йдеться про "Медика-Шегині".

Про це повідомляє ДПСУ.

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Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині"

У ДПСУ попередили, що наразі ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

"На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські перевізники, що заблокували українсько-польський кордон, вимагаючи "справедливої конкуренції", взаємодіють з особами, пов'язаними із РФ. Також російський вплив прослідковується й у подібних заходах у Словаччині.

Також ми писали, що блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні, продовжено до 1 лютого 2024 року. 

Додамо, українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.

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