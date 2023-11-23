Автомобили на украинско-польской границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной. Речь идет о "Медике-Шегини".

Об этом сообщает ГПСУ.

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Блокировка пункта пропуска "Медика-Шегини"

В ГПСУ предупредили, что осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

"На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении.

Блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не предусматривается.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, польские перевозчики, заблокировавшие украинско-польскую границу, требуя "справедливой конкуренции", взаимодействуют с лицами, связанными с РФ. Также российское влияние прослеживается и в подобных мероприятиях в Словакии.

Также мы писали, что блокада пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе продлена до 1 февраля 2024 года.

Добавим, украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.