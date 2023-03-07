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Понад 350 снарядів за добу: Херсонська ОВА повідомила про наслідки нових обстрілів

7 березня 2023 08:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російські загарбники систематично обстрілюють населені пункти Херсонщини
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти за минулу добу випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок атак ворога поранення отримали четверо мирних жителів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

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Наслідки обстрілів

Загалом за минулу добу росіяни 65 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог застосував важку артилерію та "Гради".

Херсон потрапив під обстріл тричі, 18 російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Через обстріли поранення отримали чотири мирних жителі Херсонської області.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, російські окупаційні війська з мінометів обстріляли село Понятівка на Херсонщині. Було влучання у приватний житловий будинок, внаслідок якого загинуло троє людей — жінка та двоє дітей.

 

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.

Відомо також, що на Херсонщині російські війська намагаються привласнити приватні земельні ділянки місцевих жителів, а хто не погоджується — окупанти вивозять їх у невідомому напрямку.

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