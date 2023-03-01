У Херсонській області окупанти шантажують власників автомобілів через паспорти рф: деталі

Паспорти рф

На тимчасово окупованих районах Херсонської області російські окупанти продовжують здійснювати спроби примусової паспортизації населення. Вони шантажують власників автомобілів, вимагаючи від них отримання паспортів рф для переоформлення машин відповідно до російських законів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Паспорти рф

Згідно з наданими даними, до 1 травня на Херсонщині поставлено завдання обов'язкового переоформлення всіх автомобілів відповідно до російського законодавства. Однак для переоформлення автомобілів необхідна наявність паспорта рф, що стає неможливим для тих, хто не хоче ставати громадянами росії.

У зв'язку з цим окупанти вже оголосили, що машини, не переоформлені відповідно до російського законодавства, вилучатимуться. Таким чином, російські окупанти використовують шантаж та погрози, щоб змусити українців отримувати російські паспорти та приймати російське громадянство.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку 2023 російські окупанти анонсували нове правило пересування в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали мешканців оформити спеціальну перепустку у фейковій комендатурі.

Також повідомлялося, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від працівників бюджетної галузі одержати документи росії.