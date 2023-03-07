Более 350 снарядов за сутки: Херсонская ОВА сообщила о последствиях новых обстрелов

Российские захватчики систематически обстреливают населенные пункты Херсона

Российские оккупанты за минувшие сутки выпустили по Херсонской области 354 снаряда. В результате атак врага ранения получили четверо мирных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Последствия обстрелов

В общей сложности за минувшие сутки россияне 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Херсон попал под обстрел трижды, 18 российских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя Херсонской области.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, российские оккупационные войска из минометов обстреляли село Понятовка Херсонской области. Было попадание в частный жилой дом, в результате которого погибли три человека — женщина и двое детей.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.

Известно также, что в Херсонской области российские войска пытаются присвоить частные земельные участки местных жителей, а кто не соглашается — оккупанты вывозят их в неизвестном направлении.