Понад пʼять тисяч безробітних доєдналися до відбудови Київщини: як триває процес

Будинок у Городенці після російського авіанальоту в березні 2022 року. Фото: Amnesty International

До відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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Наразі проєкт запрацював у 19 регіонах. Київська область у числі лідерів.

Харківська область — 9180 осіб;

Полтавська область — 7037 осіб;

Донецька область — 5734 особи;

Чернігівська область — 5152 особи;

Київська область — 5140 осіб.

Чим займається "Армія відновлення"

Безробітні громадяни виконують суспільно корисні роботи, які залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше безробітних залучають до робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, плетіння маскувальних сіток, розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги, пошиття одягу та ремонту військової амуніції тощо.

Якою є оплата праці

Оплата праці складає 6700 гривень і не може бути нижчою за мінімальну зарплату.

Окрім цього, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.

Додамо, що місцева влада Чернігова дозволила демонтувати зруйновану будівлю готелю "Україна" та провести його реконструкцію на орендованій земельній ділянці. Він постраждав внаслідок бойових дій у місті на початку повномасштабного вторгнення.