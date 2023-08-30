Понад пʼять тисяч безробітних доєдналися до відбудови Київщини: як триває процес
До відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Відбудова Київщини
Наразі проєкт запрацював у 19 регіонах. Київська область у числі лідерів.
- Харківська область — 9180 осіб;
- Полтавська область — 7037 осіб;
- Донецька область — 5734 особи;
- Чернігівська область — 5152 особи;
- Київська область — 5140 осіб.
Чим займається "Армія відновлення"
Безробітні громадяни виконують суспільно корисні роботи, які залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше безробітних залучають до робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, плетіння маскувальних сіток, розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги, пошиття одягу та ремонту військової амуніції тощо.
Якою є оплата праці
Оплата праці складає 6700 гривень і не може бути нижчою за мінімальну зарплату.
Окрім цього, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес зайняв у професіоналів вісім місяців.
Додамо, що місцева влада Чернігова дозволила демонтувати зруйновану будівлю готелю "Україна" та провести його реконструкцію на орендованій земельній ділянці. Він постраждав внаслідок бойових дій у місті на початку повномасштабного вторгнення.