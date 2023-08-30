Более пяти тысяч безработных присоединились к восстановлению Киевщины: как идет процесс

Дом в Городенке после российского авианалета в марте 2022 года. Фото: Amnesty International

К восстановлению Киевской области присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных уже выплатили 305 млн. гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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В настоящее время проект заработал в 19 регионах. Киевская область в числе лидеров.

Харьковская область — 9180 человек;

Полтавская область — 7037 человек;

Донецкая область — 5734 человека;

Черниговская область — 5152 человека;

Киевская область — 5140 человек.

Чем занимается "Армия восстановления"

Безработные граждане выполняют общественно полезные работы, зависящие от потребностей конкретного региона. Чаще всего безработных привлекают к работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий, плетения маскировочных сеток, разгрузки, фасовки и доставки гуманитарной помощи, пошива одежды и ремонта военной амуниции и т.д.

Какова оплата труда

Оплата труда составляет 6700 гривен и не может быть ниже минимальной зарплаты.

Кроме того, такие работы могут дофинансировать из областных бюджетов.

Напомним, ранее мы писали, что в столице Украины было завершено восстановление здания гостиницы Alfavito Hotel Kyiv после того, как 31 декабря 2022 года в него попала ракета из России. Этот процесс занял у специалистов восемь месяцев.

Добавим, что местные власти Чернигова разрешили демонтировать разрушенное здание гостиницы "Украина" и провести его реконструкцию на арендованном земельном участке. Он пострадал в результате боевых действий в городе в начале полномасштабного вторжения.